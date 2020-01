Inter strikt Eriksen, ruil tussen PSG en Juventus

Nog ruim een week en dan sluit de winterse transfermarkt. Wie nog gaten moet dichten in de defensie of een goaltjesdief zoekt, moet stilaan haast maken. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

De Sciglio naar PSG

Juventus en PSG werken volgens L’Equipe en Sky aan een ruil. Verdediger Layvin Kurzawa zou in Italië gaan spelen, Mattia De Sciglio bewandelt de omgekeerde weg. PSG had Kurzawa al vergeefs bij Olympique Lyon aangeboden.

Inter heeft Eriksen binnen

Internazionale heeft de strijd om Christian Eriksen gewonnen. Dat meldt Sky Italia. De 27-jarige ex-Ajacied heeft een aflopende verbintenis bij Tottenham Hotspur. De Engelse club kan nu nog wat aan de Deense middenvelder verdienen. Eriksen zou over enkele dag gekeurd worden en zijn handtekening zetten.

Volledig scherm © REUTERS

Willem II licht optie op Ndayishimiye

Mike Trésor Ndayishimiye is dit seizoen een bepalende factor bij het imponerende Willem II. De Tilburgers staan op de derde plek in de eredivisie en dat is mede te danken aan Ndayishimiye. De middenvelder werd gehuurd van NEC en Willem II licht nu de optie om de Belg definitief over te nemen. Ndayishimiye tekent een contract tot 2023.



,,Mijn eerste halfjaar bij Willem II is me heel goed bevallen. De resultaten en mijn ontwikkeling zijn beter dan verwacht, ik voel het vertrouwen van de club en voel me hier zeer thuis”, zegt de middenvelder die al acht keer scoorde en zes assists gaf.

Volledig scherm Mike Tresor Ndayishimiye © BSR Agency

Vitesse heeft Tronstad binnen

Sondre Tronstad vervolgt zijn voetbalcarrière bij Vitesse. De Arnhemmers nemen de 24-jarige Noorse middenvelder over van Haugesund. Tronstad ondertekent in Arnhem een contract tot de zomer van 2023.



,,We volgden Sondre al lange tijd. Hij is een intelligente en controlerende middenvelder, met een ijzersterke wedstrijdmentaliteit”, zegt Marc van Hintum, technisch directeur van Vitesse.



Tronstad begon zijn loopbaan in 2012 in eigen land bij IK Start. Daarna stond hij enkele jaren onder contract bij Huddersfield Town, waar hij niet aan spelen toekwam. Sinds 2016 voetbalt Tronstad bij Haugesund, dat afgelopen zomer tegenstander was van PSV in de voorronden van de Europa League. Tronstad deed beide duels mee tegen de Eindhovenaren.



Tegen FC Emmen zondag is Tronstad nog niet speelgerechtigd.

Chelsea aast op Burnley-keeper

Frank Lampard wil een nieuwe keeper aantrekken en kijkt daarom aandachtig naar de verrichtingen van Burnley-doelman Nick Pope. Volgens de Daily Mail wil de Chelsea-coach een extra concurrent voor de Spanjaard omdat Kepa de laatste tijd niet zijn beste spel laat zien. De 27-jarige doelman heeft één interland voor Engeland achter zijn naam staan.

Volledig scherm Nick Pope tijdens de wedstrijd tegen Manchester United. © Getty Images

Willian Jose eerste keuze Mourinho

Tottenham Hotspur-trainer Jose Mourinho wil nog deze transferperiode een nieuwe spits aantrekken en heeft zijn pijlen gericht op Real Sociedad-spits Willian Jose. De Spurs bieden volgens Engelse bronnen alleen nog te weinig. De Engelsen willen tien miljoen pond betalen maar de Spanjaarden hebben 11 miljoen meer in gedachte voor de Braziliaanse-spits. Hij moet de komende maanden de vervanger worden van Harry Kane, die er nog wel een tijd uitlicht door een blessure.

Volledig scherm Willian Jose. © Getty Images

Aaron Mooy definitief naar Brighton

Middenvelder Aaron Mooy heeft een vast-contract getekend bij Brighton & Hove Albion. De international van Australië werd al gehuurd door The Seagulls, maar is nu dus definitief vastgelegd door de nummer vijftien van de Premier League. ,,Aaron is een belangrijke speler voor ons. We zijn erg blij met deze permanente deal‘’, aldus Brighton-trainer Graham Potter. Op het middenveld van Brighton speelt hij samen met onder andere Davy Pröpper.

Volledig scherm Aaron Mooy na zijn goal voor Brighton tegen Bournemouth. © Getty Images

Real verhuurt Spanjaard aan andere club

Real Madrid haalt centrale-verdediger Jesús Vallejo terug van Wolverhampton Wanderers en verhuurt hem direct aan Granada. De 23-jarige Spanjaard kwam bij de Wolves maar tot twee wedstrijden. In de ogen van Real is dat veel te weinig. De jeugd-international van Spanje hoopt bij Granada op meer speelminuten.

PSV legt Noors talent Geelmuyden vast

PSV heeft zich versterkt met aanvaller Herman Geelmuyden. De 18-jarige Noor ruilt Stabaek FC in voor de nummer vier van de eredivisie. De Noorse jeugdinternational heeft een contract tot 2023 ondertekend en zal aansluiten bij PSV onder 19.

Volledig scherm Herman Geelmuyden. © Twitter

Leicester City wil Steven Bergwijn

Leicester City is volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio geïnteresseerd in PSV’er Steven Bergwijn. Trainer Brendan Rodgers zou Bergwijn willen aantrekken met het oog op de grote belangen dit seizoen. Het is niet bekend hoe dat de Oranje-international zelf tegenover een overstap aankijkt.

Volledig scherm Bergwijn in actie tijdens de bekerwedstrijd tegen NAC. © ANP Sport

Felle strijd om Eriksen

Ook FC Barcelona mengt zich in de strijd om Christian Eriksen. De 27-jarige middenvelder van Tottenham Hotspur heeft een aflopend contract en meerdere clubs dingen naar zijn handtekening, aldus Sky Sports. Inter lijkt al weken de beste papieren te hebben om de oud-Ajacied te strikken, maar moet nu dus vrezen voor concurrentie van Barcelona.

Volledig scherm Christian Eriksen met links Teemu Pukki en rechts Hugo Lloris. © REUTERS

Engels-jeugdinternational alweer weg bij Barcelona

De zestienjarige Louie Barry vertrekt na een half jaar alweer bij FC Barcelona. De jeugdinternational van Engeland kwam afgelopen zomer over van West Bromwich Albion en speelde bij Barcelona in de onder 19. De spits keert hierdoor na een halfjaar dus al terug naar zijn vaderland.

NAC zet vol in op Hyballa

Het moet gek lopen wil Peter Hyballa niet de nieuwe trainer van NAC worden, dat zeggen meerdere onafhankelijk van elkaar geraadpleegde bronnen. Zowel algemeen directeur Luuc Eisenga als technisch manager Tom Van Den Abbeele, de Belg is geen statutair directeur, zetten naar verluidt vol in op de 44-jarige Hyballa. Was Kees van Wonderen inhoudelijk gezien een topkandidaat, dan is voormalig NEC-coach Hyballa vanwege zijn voetbalkennis en karakter een droomkandidaat voor NAC.

Volledig scherm Peter Hyballa als trainer van NEC. © BSR/Soccrates