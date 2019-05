Jackie Groenen tekent bij Manchester United

De Tilburgse komt over van Frankfurt, waar ze sinds 2015 speelde. Daarvoor voetbalde ze ook al in Engeland, één jaar bij Chelsea. Het vrouwenelftal van Manchester United is dit seizoen kampioen geworden op het tweede niveau en speelt komend seizoen dus op het hoogste niveau, de Women's Super League.



De 24-jarige Groenen is op dit moment op het trainingskamp van het Nederlands elftal dat in juni het WK in Frankrijk speelt. Groenen veroverde met de Oranje Leeuwinnen in 2017 het Europees kampioenschap en speelde al 46 interlands.