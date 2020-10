Janmaat transfervrij na ontbinden contract bij Watford

PSV’er Baumgartl in belangstel­ling van Fulham

2 oktober Het Britse Fulham heeft belangstelling getoond voor PSV-verdediger Timo Baumgartl. De Duitser is een tijdje terug in beeld gekomen bij de Premier League-club en zou naar verluidt zelf niet direct ‘nee’ zeggen tegen een tijdelijke stap naar de grootste competitie van Europa. Fulham is na drie duels hekkensluiter in de Premier League en wil verdedigende versterking.