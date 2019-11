Jay Driessen moet VVV lucht verschaffen

Driessen, oud-speler van VVV en in het verleden al vijf jaar assistent-trainer in De Koel, mag vier weken de honneurs waarnemen. Daarna dienen de Venlonaren een definitieve oplossing gevonden te hebben.



Bekend is dat ze in Venlo nog altijd erg gecharmeerd zijn van Maurice Steijn, onder wiens leiding VVV promoveerde en vervolgens twee seizoenen knap in de eredivisie bleef. Ook Jurgen Streppel stond begin van dit seizoen hoog op het lijstje. Beide coaches ontvangen in de woestijn evenwel een dusdanig salaris dat een snelle overgang naar Noord-Limburg niet realistisch is.



VVV ontsloeg maandag Robert Maaskant. Met de Limburgse club leed hij acht nederlagen op rij.