Jeroen Zoet is bijna van nieuwbakken Serie A-club Spezia

PSV gaat waarschijnlijk zo'n anderhalve miljoen euro incasseren. In dat bedrag zijn wel een aantal bonussen opgenomen, waarop de Eindhovenaren moeten wachten. De overgang van Zoet is in goede harmonie gegaan. PSV had met hem afspraken gemaakt over een mogelijk vertrek en Zoet is erkentelijk dat de club zich daaraan houdt.

Omgekeerd heeft ook Zoet zich altijd een betrouwbare partner van PSV getoond. In tijden dat hij goed in de markt lag, liet hij de Eindhovenaren nooit in de steek. Zoet kon in het verleden bijvoorbeeld een transfer naar de Premier League maken, maar de betreffende club kwam er met PSV niet uit.

Bijzonder project

Nadat vorige maand bleek dat Yvon Mvogo de nieuwe eerste goalie in Eindhoven wordt, toonden zaakwaarnemer Frank Schouten van Zoet, de keeper zelf en de leiding van PSV pragmatiek. Dat brengt hem nu bij een bijzonder project in de Serie A.

Clubeigenaar Gabriele Volpi heeft grote plannen met het team, dat voor het eerst in 114 jaar op het hoogste niveau in Italië uitkomt. De zakenman verdiende een groot deel van zijn geld als oliehandelaar in Nigeria en heeft Spezia door forse investeringen naar de Serie A kunnen loodsen. De komst van Zoet is een eerste stap in de strijd om handhaving.