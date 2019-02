Jordi Alba verlengt tot zomer van 2024 bij Barça

‘94 miljoen in vier jaar’ Na elf jaar Arsenal vertrekt Ramsey naar Juventus

12 februari Aaron Ramsey vertrekt komende zomer van Arsenal naar Juventus. In Turijn zou de 28-jarige Ramsey volgens BBC de best betaalde Brit ooit worden met een salaris van zo'n 400.000 pond per week, ongeveer 456.000 euro. Dat is 94 miljoen in vier jaar.