Justin Kluivert voor 18 miljoen euro naar AS Roma

De transfer van Kluivert, die nog een verbintenis van één jaar had in Amsterdam, hing al enige tijd in de lucht. Hij en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola stuurden in de pers openlijk aan op een vertrek. ,,Ajax wil dat ik mijn contract verleng, zodat ze meer kunnen vragen", aldus Kluivert onlangs in de Volkskrant. ,,Mijn plan was om te blijven, maar er is veel gebeurd de laatste tijd."



Kluivert debuteerde op 15 januari 2017 onder trainer Peter Bosz in het eerste elftal van Ajax. Onder Marcel Keizer en Erik ten Hag groeide hij uit tot een vaste waarde en speelde hij Amin Younes uit de basis. Kluivert kwam in totaal tot 44 wedstrijden voor de Amsterdammers waarin hij 12 keer scoorde. Op 26 maart debuteerde Kluivert in de met 3-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Portugal in het Nederlands elftal.