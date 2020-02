Juventus bindt Szczesny tot medio 2024

SPAL ontslaat succestrai­ner die club van Serie C naar Serie A hielp

10 februari Luigi Di Biagio keert als trainer terug in het Italiaanse voetbal. De oud-international van de ‘Azzurri’ moet SPAL in de resterende maanden van dit seizoen behoeden voor degradatie uit de Serie A. Di Biagio (48) werd aangesteld als opvolger van Leonardo Semplici, onder wiens leiding de club uit Ferrara de afgelopen jaren vanuit de Serie C opklom naar het hoogste niveau.