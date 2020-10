Karim Rekik voor vijf jaar naar Sevilla, Omar Rekik onderweg naar Arsenal

Sevilla betaalt ongeveer vier miljoen euro voor Rekik, die maandag de laatste details hoopt af te ronden. Hij had in Berlijn een aflopend contract.



Rekik speelde tussen 2013 en 2015 bij PSV en vertrok daarna naar Olympique Marseille. Daarna werd hij basisspeler in de Bundesliga. Zijn jongere broertje Omar (18) hoopt ook nog een transfer te maken. De voormalig jeugdspeler van PSV kan naar Arsenal en die club is met Hertha in gesprek over een overgang. Hertha vraagt op dit moment ongeveer een miljoen euro voor de jeugdinternational, die net als zijn broer een verbintenis tot medio 2021 heeft.