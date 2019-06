Keuze van De Ligt is keuze van Raiola

Arie Haan ‘Hazard kan Ronaldo nooit doen vergeten’

13 juni Eden Hazard wordt vanavond om 19.00 gepresenteerd in Santiago Bernabéu. In België hoopt men stiekem op een grootsere entree dan die van Cristiano Ronaldo. Maar kan de Belg de Portugees in Madrid doen vergeten? ,,Nooit van zijn leven.”