Klinsmann nieuwe trainer van Hertha BSC

Klinsmann werd in 2009 opgevolgd door Louis van Gaal, waarna hij nog tussen 2011 en 2016 bondscoach was van de Verenigde Staten. Eerder was hij al bondscoach van Duitsland voor het WK van 2006.



De 55-jarige Klinsmann keerde onlangs al terug in zijn vaderland bij Hertha in de raad van commissarissen, maar is nu dus aangesteld als trainer. Hij volgt de vandaag ontslagen Ante Covic op. Covic had de club, waar hij al sinds 2003 voor voetbalde, sinds deze zomer onder zijn hoede als trainer, maar moet nu al afscheid nemen.



In de Bundesliga is de club uit Berlijn nar vier verloren duels op rij afgegleden naar de vijftiende plek. Klinsmann zal tot het einde van het seizoen de trainer zijn van Karim Rekik, Javairo Dilrosun en Daishawn Redan. Daarna zal een andere trainer het stokje overnemen.