Klopp kan cashen bij Liverpool, Bergwijn beslist na Nations League

Ramos neemt twijfels weg: ‘Wil mijn loopbaan bij Real Madrid afsluiten’

30 mei Scheiden de wegen van Real Madrid en aanvoerder Sergio Ramos na 14 jaar? Die vraag lag op de lippen van het journaille dat massaal was toegestroomd voor een ingelaste persconferentie met Ramos in het Bernabéu. Het antwoord is nee; Ramos nam plaats om de twijfels weg te nemen. Hij blijft de Koninklijke trouw en peinst niet over een vertrek naar China.