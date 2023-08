Kogel door de kerk: Neymar kiest voor Saoedische miljoenen en verruilt Paris Saint-Germain voor Al-Hilal

Oud-eredivisie­spe­ler Amin Younes zonder club na vertrek uit Saoedi-Ara­bië

Amin Younes heeft in overleg met Al-Ettifaq zijn contract bij de Saoedi-Arabische club ontbonden. Dat meldt de speler op Instagram. De oud-eredivisionist is teruggekeerd naar zijn huis in Düsseldorf en weet nog niet waar hij volgend seizoen speelt.