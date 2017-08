Krul naar Brighton, RVP blijft, Barkley zegt Chelsea af

NAC strikt onbekende doelman Birighitti

NAC heeft er een doelman bij. De eredivisieclub uit Breda strikte vanavond de 26-jarige Australiër Mark Birighitti. De keeper komt van Swansea City, waar het met de Pool Lukasz Fabianski (eerste doelman), Kristoffer Nordfeldt (tweede keeper) en nummer 3 Erwin Mulder al flink dringen was onder de lat bij de club uit de Premier League. De doelverdediger heeft één interland voor de 'Socceroos' op zijn naam staan. Hij kwam bij NAC via landgenoot Graham Arnold, die in de jaren 90 in Breda speelde. ,,Hij kwam met de meest fantastische verhalen over de club en de supporters. Dit is een kans die ik met beide handen wil aangrijpen'', aldus Birighitti op de site van NAC.