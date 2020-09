Laatste training bij Barça: Luis Suárez met tranen in de ogen op weg naar Atlético

‘Op het einde van de trainingssessie heeft de Uruguayaan afscheid genomen van de spelers die de zes laatste jaren zijn ploegmaats waren’, bevestigde de Madrileens sportkrant Marca. ‘Luis Suárez verliet in tranen het trainingscomplex van Sant Joan Despi. De Uruguayaanse speler nam afscheid van zijn medespelers, vooraleer hij vertrok in zijn wagen’, aldus de Catalaanse sportkrant Sport.

Derde beste doelpuntenmaker ooit voor Barça

Enkele dagen na zijn aanstelling half augustus had Ronald Koeman laten weten aan Luis Suárez, Arturo Vidal (die vertrokken is naar Inter), Ivan Rakitic (vertrokken naar Sevilla) en Samuel Umtiti dat hij niet meer op hen rekende voor het seizoen 2020-2021.

Suárez kwam in 2014 aan in Barcelona na zijn avontuur bij Liverpool. In Catalonië was hij goed voor dertien titels, waaronder een keer de Champions League (2015) en vier keer de Spaanse landstitel (2015, 2016, 2018, 2019). De voormalig spits van FC Groningen en Ajax is de derde beste doelpuntenmaker in de geschiedenis van Barcelona met 198 doelpunten, achter César Rodriguez (232) en Lionel Messi (634).