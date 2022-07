Leeds United haalt Luis Sinisterra voor recordbedrag weg bij Feyenoord

Sinisterra was afgelopen seizoen een van de smaakmakers bij Feyenoord, dat als derde eindigde in de eredivisie en de finale van de Conference League haalde. De 23-jarige vleugelspits maakte elf doelpunten in dat Europese bekertoernooi, inclusief de voorrondes. In de eredivisie scoorde hij twaalf keer. Sinisterra ontbrak vandaag al op de training van Feyenoord, vlak voor vertrek naar een trainingskamp in Oostenrijk.



Vorige week nog hengelde Leeds United nadrukkelijk naar PSV-aanvoerder Cody Gakpo. Het is niet duidelijk of door die transfer een streep kan als de komst van Sinisterra door de clubs in Rotterdam en Leeds wordt bevestigd.