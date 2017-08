Geen Heerenveen voor Leeuwin, Utrecht haalt Willock

Falkenburg vindt in ADO zevende werkgever in eredivisie

Erik Falkenburg, kersvers speler van ADO Den Haag, voegt zich in een illuster rijtje. De 29-jarige middenvelder annex aanvaller heeft in de residentieclub zijn zevende (!) opdrachtgever in de eredivisie gevonden. Eerder was hij actief voor Sparta, AZ, NEC, Go Ahead Eagles, NAC Breda en Willem II.