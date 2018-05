Lichtsteiner naar Arsenal , Lampard in gesprek met Derby voor trainersfunctie

Frank Lampard staat voor zijn eerste trainersklus. De Chelsea-legende heeft bevestigd dat hij in gesprek is met Derby County om daar manager te worden.



Derby kwam dit jaar tot de halve finale van de Championship play-offs, maar verloor daarin van Fulham, dat iets later promoveerde naar de Premier League. Trainer Gary Rowsett nam daarna afscheid van Derby en stapte over naar Stoke City, dat komend seizoen ook uitkomt in het Championship.