Lille en ‘Fener’ trekken aan Leroy Fer, Kompany in ongewisse bij City

De kans bestaat dat Leroy Fer het Verenigd Koninkrijk nog deze dagen na zes seizoenen gedag gaat zeggen. De oud-middenvelder van FC Twente en Feyenoord verruilde de eredivisie in 2013 voor Norwich City, waarna hij via QPR bij Swansea City belandde. Volgens Sky Sports is Leroy Fer bij de nummer 11 uit de Championship aan zijn laatste dagen bezig. Het Franse Lille en het Turkse Fenerbahçe zouden Fer op de korrel hebben. Het contract in Wales van de 29-jarige Fer, die al sinds het najaar van 2014 niet meer in actie kwam bij Oranje, loopt komende zomer af.