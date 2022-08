LIVE TransferTalk | Deadline Day in Nederland: welke spelers wisselen nog van club?

Fabián Ruiz voor 23 miljoen van Napoli naar PSG, Gosens op weg naar Bayer Leverkusen

Het seizoen 2022/2023 is inmiddels begonnen, maar op de transfermarkt blijft het onrustig. Welke spelers wisselen de laatste weken nog van club? Alle geruchten en afgeronde transfers vind je in onze TransferTalk. Bekijk hier alle afgeronde transfers in de eredivisie! Check hier de transfers en geruchten van de afgelopen weken.

30 augustus