Malen kan na keuring in Zwitserland snel aansluiten bij Borussia Dortmund

Donderdag kwam er een doorbraak in de gesprekken over Malen, die PSV naar verwachting tegen de 30 miljoen euro oplevert. Dat heeft ook te maken met bonussen die al dan niet uitgekeerd worden. Daarnaast zal ook zaakwaarnemer Mino Raiola een deel van de transfersom krijgen, maar dat deel ligt normaal gesproken een stuk minder hoog dan eerder verondersteld.



Malen heeft de afgelopen vier jaar voor PSV gespeeld. De club uit Eindhoven nam hem op 31 augustus 2017 voor 600.000 euro over van Arsenal, waar hij twee jaar speelde na zeven seizoenen in de jeugdopleiding van Ajax. Malen scoorde 55 keer in 116 optredens voor PSV. De spits uit Wieringen tekent bij Borussia Dortmund een contract tot medio 2026, werd donderdag al bekend.