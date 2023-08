Manchester City en Pep Guardiola maken van Josko Gvardiol de duurste verdediger ooit: Kroaat tekent voor vijf jaar

Gvardiol neemt die titel over van Harry Maguire, die vier jaar geleden voor 88 miljoen euro van Leicester City naar Manchester United verkaste. Matthijs de Ligt (in 2019 voor 85 miljoen euro van Ajax naar Juventus) en Virgil van Dijk (in januari 2018 voor 84,6 miljoen euro van Southampton naar Liverpool) waren net iets minder duur dan Maguire en Gvardiol.



De komst van Gvardiol betekent dat Nathan Aké zeer waarschijnlijk nog maar zelden centraal achterin zal spelen. Net als de verdediger van Oranje is Gvardiol een linkspoot die adequaat verdedigen perfect kan combineren met rust aan de bal en goed positiespel, precies zoals Pep Guardiola dat graag van zijn spelers ziet.

Manchester City speelde in de laatste maanden van vorig seizoen ook vaak, zeker niet zonder succes, in een 3-2-4-1 systeem. Als dat ook dit seizoen de speelstijl blijft kan het ook betekenen dat Gvardiol vooral een concurrent wordt voor Aké als linker centrale verdediger.



Met Spaans international Aymeric Laporte (29) en Sergio Gómez (22) beschikt City over nog twee linksbenige verdedigers, terwijl ook João Cancelo terug is in Manchester na een halfjaar bij Bayern München. De Portugese back lijkt echter nog te gaan vertrekken deze maand, nadat hij eind vorig jaar uit de gratie raakte bij Guardiola.



Guardiola liet vrijdagmiddag op de persconferentie richting de Community Shield-wedstrijd tegen Arsenal van komende zondag (17.00 uur) al doorschemeren dat Gvardiol al in Manchester is. ,,Gvardiol, wat een mooie achternaam heeft hij!”, grapte Guardiola. ,,Hij doet op dit moment een medische test. Iedereen weet dat hij hier is. Hopelijk kunnen we de deal in de komende uren of dagen al afronden.”



De onderhandelingen tussen RB Leipzig en Manchester City hebben maanden geduurd. De Duitse club van Xavi Simons wilde lang geen genoegen nemen met elk bod onder de 100 miljoen, maar besluit kort voor de competitiestart dat 90 miljoen toch voldoende is.



Gvardiol kwam twee jaar geleden nog voor 18,8 miljoen euro over van Dinamo Zagreb, waar hij als talentvolle tiener al 52 wedstrijden speelde en twee keer kampioen werd. Bij RB Leipzig, waar hij in 87 tot vijf goals kwam, won hij twee keer de DFB-Pokal.



Gvardiol maakte ook al grote indruk als international, met name op het WK in Qatar waar Kroatië derde werd. In twee jaar als international kwam hij al tot 21 interlands. Gvardiol was door een liesblessure niet van de partij bij de Final Four in de Nations League, waar Kroatië in de finale in de Kuip na strafschoppen verloor van Spanje.