Manchester United heeft met Deens talent Rasmus Højlund eindelijk een echte spits in huis

Het hing al even in de lucht, maar Manchester United heeft de komst van Rasmus Højlund (20) bevestigd. De Deense spits wordt overgenomen van Atalanta en tekent een contract tot 2028 op Old Trafford.

Over de transfersom werd de afgelopen weken nog flink gesteggeld tussen de clubs. Manchester United wilde lang niet meer dan 60 miljoen euro betalen voor de 20-jarige spits, maar Atalanta bleef voet bij stuk houden. De club uit Bergamo ontvangt uiteindelijk zo'n 70 tot 75 miljoen euro.



Højlund ging een jaar geleden nog voor 17,2 miljoen euro van Sturm Graz naar Atalanta. De club uit Oostenrijk had Højlund in januari 2022 nog voor 2 miljoen euro overgenomen van FC Kopenhagen, de Deense topclub waar zijn tweelingbroertjes Emil en Oscar (18) vorige week hun debuut maakten. Højlund maakte in september zijn debuut voor het nationale team van Denemarken, waarin hij nu op zes goals in zes interlands staat.

Højlund is na middenvelder Mason Mount (voor 65 miljoen euro van Chelsea) en keeper André Onana (voor 52 miljoen euro van Inter) de derde aankoop van Manchester United deze zomer. De transfermarkt is nog de hele maand augustus open. United begint het nieuwe seizoen in de Premier League op maandag 14 augustus met de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.

Met Højlund heeft Erik ten Hag eindelijk zijn gewenste spits binnen. De 1,91 meter lange Deen maakte afgelopen seizoen een sterke indruk in de Serie A als teamgenoot van Marten de Roon en Teun Koopmeiners. Met tien goals in 34 optredens maakte Højlund niet eens zozeer indruk als afmaker, maar Ten Hag was na het bekijken van beelden wel onder de indruk van de energie en het drukzetten van de jonge Deen. De club uit Bergamo speelde zondag al in op het vertrek van Højlund met het aantrekken van El Bilal Touré. De 21-jarige spits uit Mali kwam voor 28 miljoen euro euro over van UD Almería uit Spanje.

Volledig scherm Rasmus Højlund scoorde al zes keer in zes interlands voor Denemarken. © AFP

Bij Manchester United zal Højlund de concurrentiestrijd moeten aangaan met de aanvallers Anthony Martial, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Shola Shoretire, Facundo Pellistri, Amad Diallo en Antony. Al die aanvallers komen echter liever vanaf de flanken dan vanuit de punt van de aanval. Met Højlund beschikt Ten Hag nu ook over een echte centrumspits in zijn selectie.

Vorig seizoen was Wout Weghorst, die in de tweede seizoenshelft werd gehuurd van Burnley, de enige centrumspits in de selectie van Ten Hag. De spits uit Borne kwam echter maar tot twee doelpunten in 31 wedstrijden, in de League Cup (tegen Nottingham Forest) en in de Europa League (tegen Real Betis). Rashford werd vorig seizoen topscorer van United met 30 goals in 56 optredens. Hij verlengde eerder deze zomer zijn contract tot medio 2028.

