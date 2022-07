Manchester United mengt zich in strijd om Lisandro Martínez en legt fors bod neer bij Ajax

Het gaat - naar verluidt - om een bod van 45 miljoen euro. Ajax, dat eerder al Arsenal nul op rekest gaf, is ook in het geval van de andere Engelse grootmacht niet van plan (snel) overstag te gaan. Gisteren stelde trainer Alfred Schreuder nog over de jacht op Martínez: ,,Intern is het volgens mij duidelijk dat we die categorie spelers niet kwijt willen. Een vertrek is op dit moment niet aan de orde en we gaan er ook vanuit dat we sterk zijn en dat het niet gaat gebeuren.”