ManCity ziet in De Ligt opvolger Kompany, Pizarro gaat nog een jaartje door

Pizarro (40) plakt er nog een jaartje aan vast

Ajax-aanvaller Cerny op weg naar Utrecht

Vaclav Cerny is op weg naar FC Utrecht. De club uit de Domstad wil de Tsjechische buitenspeler kopen van Ajax. De twee clubs zijn in gesprek over de transfersom. Cerny heeft in Amsterdam nog een contract tot 2020. Lees hier alles over de mogelijke transfer.

De Ligt als vervanger voor Kompany?

Dat Matthijs de Ligt Amsterdam gaat verlaten na het voorbije successeizoen, dat lijkt wel duidelijk. FC Barcelona lijkt nog altijd de beste papieren te hebben in de strijd om de diensten van de 19-jarige centrumverdediger, maar daar is als we de Daily Mail moeten geloven het laatste woord nog niet over gezegd. Vandaag maakte Manchester City namelijk bekend dat de met 6-0 gewonnen FA Cup-finale tegen Watford de laatste wedstrijd was voor aanvoerder Vincent Kompany in het shirt van de Premier League-kampioen - enkele uren later werd duidelijk dat de Rode Duivel terugkeert naar oude liefde Anderlecht als speler-trainer. En dus komt er een plekje vrij centraal achterin bij The Citizens. De Engelse grootmacht ziet in De Ligt een mogelijke opvolger van de routinier. Een andere voorname kandidaat is volgens de tabloid Harry Maguire van Leicester City, al ligt er in beide gevallen nog niets concreets.