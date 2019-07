ManU richt pijlen op Dybala, Kramer tekent voor twee jaar in Den Haag

De transferperiode in Europa draait op volle toeren en dus regent het nieuwtjes over spelers die wisselen van club. Mis de komende weken niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Kramer tekent bij ADO

Michiel Kramer speelt komend voetbalseizoen weer voor ADO Den Haag. De 30-jarige spits ondertekent woensdag een contract voor twee seizoenen.



Kramer kwam eerder van 2013 tot 2015 uit voor Den Haag. In die periode maakte hij 24 doelpunten en gaf zeven assists. Kramer speelde daarna nog bij Feyenoord, Sparta Rotterdam, Maccabi Haifa en FC Utrecht.



,,We hebben er vertrouwen in dat Michiel hier kan laten zien dat hij het voetballen en het scoren absoluut nog niet verleerd is”, zegt Jeffrey van As, manager voetbalzaken van ADO Den Haag. ,,Hij heeft de afgelopen dagen aangetoond dat hij er fysiek en voetballend prima voor staat. We zijn blij dat Michiel terug is.”

Volledig scherm Michiel Kramer. © Laurens Lindhout/Soccrates

FC Utrecht huurt Justin Hoogma

Cutrone van AC Milan naar Wolves

Patrick Cutrone vertrekt bij AC Milan. De 21-jarige Italiaanse aanvaller gaat bij Wolverhampton Wanderers voetballen, op het hoogste niveau in Engeland.

Cutrone is afkomstig uit de jeugdopleiding van Milan, waar hij twaalf jaar lang speelde. In mei 2017 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen kwam hij in 34 competitiewedstrijden tot drie doelpunten.

Bosz haalt talent weg bij Schreuder

Peter Bosz neemt met Bayer Leverkusen opnieuw een speler over van Hoffenheim, waar Alfred Schreuder trainer is. De Duitse jeugdinternational Nadiem Amiri bereikte dinsdag een akkoord over een contract voor vijf seizoenen. Volgens Duitse media betaalt Leverkusen ongeveer 12 miljoen euro voor de 22-jarige aanvaller.



Amiri eindigde deze zomer met Duitsland onder 21 als tweede op het Europees kampioenschap.



In mei nam Leverkusen Kerem Demirbay al voor 32 miljoen euro van Hoffenheim over. Schreuder zag ook Joelinton (voor 44 miljoen euro naar Newcastle) en Nico Schulz (voor 25 miljoen euro naar Dortmund) al vertrekken.

Volledig scherm Nadiem Amiri. © BSR Agency

Zaakwaarnemer Dybala praat met Man United

De zaakwaarnemer van Paulo Dybala praat in Londen met Manchester United over een overgang van de Argentijnse aanvaller van Juventus. Volgens Sky Italia is Dybala onderdeel van de transfer van Romelu Lukaku die de omgekeerde weg moet gaan bewandelen.

Volledig scherm Paulo Dybala. © Getty Images ManUnited heeft een prijskaartje van 80 miljoen pond, omgerekend ruim 87 miljoen euro, aan Lukaku gehangen. De concurrent van Juventus, Internazionale, wil de Belgische spits ook hebben.



Juventus zou Dybala, de Kroaat Mario Mandzukic en nog eens 10 miljoen pond hebben aangeboden aan United. Cristiano Ronaldo zou goedkeuring hebben verleend aan de komst van Lukaku.



Dat United praat met de belangenbehartiger van Dybala duidt erop dat de Engelse club akkoord is met het bod van Juventus. De salariseisen van de 25-jarige Argentijn zou een struikelblok kunnen vormen omdat hij topverdiener wil worden in Manchester.

Trainer van Klaassen bij Werder verlengt contract

Florian Kohfeldt blijft trainer van Werder Bremen. De 36-jarige Duitser verlengde dinsdag zijn contract tot de zomer van 2023.

Kohfeldt is sinds 2017 hoofdcoach van Werder, waar de Nederlandse middenvelder Davy Klaassen voetbalt. Afgelopen seizoen leidde hij de club naar de achtste plaats in de Bundesliga. Ook bereikte Werder Bremen de halve finales van het nationale bekertoernooi.

Ajax haalt jonge Amerikaan

Ajax heeft Alex Mendez gecontracteerd. De 18-jarige Amerikaanse jeugdinternational komt over van SC Freiburg uit Duitsland. Mendez is gehaald voor de toekomst en hij maakt komend seizoen deel uit van de selectie van Jong Ajax.



De middenvelder, die ook in het bezit is van een Mexicaans paspoort, ondertekende in Amsterdam een contract voor drie seizoenen.

Volledig scherm Alex Mendez (rechts). © Getty Images

BBC: Nicolas Pépé duurste aankoop ooit voor Arsenal

Nicolas Pépé zal vandaag zijn medische keuring ondergaan bij Arsenal, waar hij een vijfjarig contract zal tekenen. Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde BBC-journalist David Ornstein. De 24-jarige aanvaller wordt voor 80 miljoen euro overgenomen van Lille, waarmee hij de duurste aankoop wordt in de clubgeschiedenis van Arsenal.

David Ornstein on Twitter Arsenal are on course to confirm the €80m club-record signing of Ivory Coast international Nicolas Pepe from Lille later this week. The 24-year-old winger/forward has arrived in London & will undergo a medical today before signing a five-year contract at the Emirates #AFC #LOSC

Kean op weg naar Everton

Moise Kean is op weg van Juventus naar Everton, dat zo'n 40 miljoen euro overheeft voor het Italiaanse toptalent. De negentienjarige spits zou morgen naar Engeland vliegen voor zijn medische keuring, zo meldt het Italiaanse Sky Sports. Kean speelt al sinds 2010 voor Juventus, dat de talentvolle aanvaller wegplukte uit de jeugdopleiding van stadgenoot Torino. Kean scoorde acht keer in 21 optredens voor Juventus en scoorde ook al twee keer in zijn eerste drie interlands voor Italië.



Giovanni Kean, de broer van Moise, heeft de transfer inmiddels al zo goed als bevestigd met onderstaande berichten op Instagram.

Ell Bretland on Twitter Kean's brother on Instagram just now...

Volledig scherm Moise Kean juicht na een goal namens Juventus. © BSR Agency

Donadoni gaat aan de slag in China

Volledig scherm Roberto Donadoni. © REUTERS Roberto Donadoni gaat aan de slag in China. De voormalig bondscoach van Italië wordt trainer van Shenzhen FC, dat vorig seizoen onder leiding van Juan Ramon Lopez Caro promotie afdwong. Nu is Shenzhen in degradatiegevaar. De club staat op twee derde van de competitie een-na-laatste en de laatste overwinning dateert van 5 mei. Donadoni was van 2006 van 2008 bondscoach van Italië. Op het EK van 2008 haalde hij met het land de kwartfinales, waarin na strafschoppen werd verloren van Spanje.

PSG legt Gueye nu wel vast

Idrissa Gana Gueye heeft voor 32 miljoen euro de overstap gemaakt van Everton naar Paris Saint-Germain. De 29-jarige middenvelder uit Senegal heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij de Franse topclub. Everton nam Gueye drie jaar geleden nog voor 8,5 miljoen euro over van Aston Villa, dat hem een jaar eerder weer voor 9 miljoen euro had opgepikt bij Lille OSC. Nu keert de controlerende middenvelder dus terug naar de Franse competitie. Gueye leek in januari al op weg naar Parijs, maar Everton wilde hem toen nog niet verkopen.

Paris Saint-Germain on Twitter 🆕✍️🔥 #WelcomeIdrissa Paris Saint-Germain is thrilled to announce the signing of Idrissa Gueye! More 👉 https://t.co/Z0QUGVPhuz 🔴🔵 #ICICESTPARIS

Vitor Hugo terug naar Palmeiras

De Braziliaanse verdediger Vitor Hugo heeft een vijfjarig contract getekend bij Palmeiras uit São Paulo. De 28-jarige centrumverdediger speelde de afgelopen twee seizoenen voor Fiorentina, de club die hem in de zomer van 2017 nog voor 8 miljoen euro overnam van Palmeiras. Hugo speelde 54 wedstrijden voor Fiorentina.

Oviedo keert terug bij FC Kopenhagen

Bryan Oviedo maakte zeven jaar geleden voor 4,5 miljoen euro de overstap van FC Kopenhagen naar Everton. Nu keert de 29-jarige linksback uit Costa Rica transfervrij terug bij de Deense topclub. Oviedo beleefde een goed eerste anderhalf jaar bij Everton, maar na een zware beenbreuk in januari 2014 haalde hij nooit meer zijn oude niveau. De afgelopen tweeënhalf jaar speelde Oviedo met Sunderland in de Premier League, Championship en League One. Nu keert de 52-voudig international van Costa Rica dus terug naar FC Kopenhagen, de club die hem op zijn negentiende naar Europa haalde.

Levante huurt Mayoral voor tweede termijn

Net als afgelopen seizoen speelt Borja Mayoral niet voor Real Madrid, maar voor Levante. De aanvaller komt in de Spaanse hoofdstad maar weinig aan spelen toe en mag zich tot volgende zomer opnieuw bewijzen bij de tweede club uit Valencia. Mayoral, opgeleid door de Koninklijke, heeft nog een contract tot de zomer van 2021 in Madrid.

Vitesse ziet af van Ould-Chikh en Nelom

De proefperiode van Bilal Ould-Chikh bij Vitesse heeft hem geen contract opgeleverd. De Arnhemse voetbalclub gaat ook niet verder met Miquel Nelom, die eveneens de laatste weken meetrainde. “Ondanks dat ze een goede indruk hebben achtergelaten, heeft Vitesse besloten niet in zee te gaan met beide spelers”, meldt Vitesse.

De 21-jarige Ould-Chikh vertrok vier jaar geleden als talent van FC Twente naar Benfica, waar hij niet verder kwam dan het tweede elftal. Ook bij FC Utrecht wist de aanvaller nauwelijks te overtuigen. Ould-Chikh speelde de tweede helft van het afgelopen seizoen voor het Turkse Denizlispor.

Nelom, die 28 jaar is, vertrok aan het einde van vorig seizoen vanwege gebrek aan speeltijd bij de Schotse club Hibernian en zit sindsdien zonder werkgever. De linksback speelde in de zomer van 2013 onder de toenmalige bondscoach Louis van Gaal twee interlands voor het Nederlands elftal. Nelom zat toen in een sterke periode bij Feyenoord, waar hij de vaste linksback van trainer Ronald Koeman was.

Volledig scherm Miquel Nelom (links) als proefspeler in actie namens Vitese. © BSR Agency