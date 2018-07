'Mbappé moet Ronaldo opvolgen bij Real Madrid'

Bijna twintigduizend mensen brachten hun stem uit op de poll en meer dan de helft (58 procent) vindt dat Mbappé na de WK-finale van zondag tegen Kroatië meteen het vliegtuig naar Madrid kan pakken. Eden Hazard, die zaterdag met België nog om de derde plek speelt tegen Engeland, is tweede keus. De Belg kreeg 27 procent van de stemmen. Neymar mag wat u betreft bij Paris St. Germain blijven. Hij kreeg slecht 15 procent van de stemmen.



Het is maar de vraag of een overstap van Mbappé naar Real Madrid echt tot de mogelijkheden behoort. Officieel huurde Paris St. Germain het Franse toptalent vorig jaar van AS Monaco en pas vanaf 1 juli jl. is Mbappé officieel speler van PSG. Daar legden de Franse hoofdstedelingen een slordige 180 miljoen euro voor neer. Het ligt dus niet voor de hand dat Mbappé deze zomer meteen weer van de hand wordt gedaan.