Messi roept om Salah, Neymar sr. belt met Barcelona

De man die afgelopen seizoen het meest in het oog sprong is ongetwijfeld Mohamed Salah en dat is ook Lionel Messi niet ontgaan. Volgens The Sun zou de Argentijn Salah graag zien als aanvalspartner bij FC Barcelona.



Eerder zouden de Catalanen achter Antoine Griezmann aan willen gaan, maar de Fransman heeft laten weten bij Atlético Madrid te blijven. Daardoor blijft Salah over als goed tweede, al wil Liverpool de Egyptenaar behouden en een contract aanbieden van 211.000 euro per week.