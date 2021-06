Messi tekent 10-jarig contract bij Barça, FC Twente strikt Misidjan

Ricardo Kishna ook volgend seizoen bij ADO

31 maart ADO Den Haag heeft de optie in het contract van Ricardo Kishna gelicht, waardoor de Hagenaar nog tot medio 2022 vastligt. De 26-jarige aanvaller keerde afgelopen zomer voor de derde keer in zijn carrière terug bij de eredivisieclub. Hij maakte in november na veel blessureleed zijn comeback in de Haagse hoofdmacht. Dit seizoen kwam hij tot dusver in dertien competitieduels in actie.