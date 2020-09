Messi zwijgt niet langer: ‘Ik blijf, want ik wil niet in gevecht met Barcelona’

Lionel Messi blijft bij Barcelona. Dat zegt hij in een uitgebreid interview dat vanavond is gepubliceerd door Goal . ,,Ik zou nooit een rechtszaak beginnen tegen deze club. Daarom blijf ik bij Barcelona", zo vertelt hij.

De soap rondom Messi duurde al weken. Vrijwel direct na de schandelijke uitschakeling in de Champions League (8-2 tegen Bayern München) doken al de eerste geruchten op: de Argentijn zou helemaal klaar zijn met de situatie bij Barça. De hoofdrolspeler zelf deed er het zwijgen toe, maar Spaanse en Argentijnse media kwamen vrijwel dagelijks met een update. De (al dan niet rechtsgeldige) ontsnappingsclausule van 700 miljoen was een van de belangrijkste gespreksonderwerpen.

Messi zelf hield dus lang zijn mond, tot nu. ,,Ik heb tegen de club, maar vooral tegen de president (Josep Bartomeu, red.) gezegd dat ik weg wilde. Dat heb ik hem al het hele jaar verteld. Ik vond dat het tijd was om een stap opzij te doen, ik vond dat de club meer jonge mensen nodig had en dacht dat mijn tijd er misschien op zat. Ik heb altijd gezegd dat ik mijn loopbaan hier wilde afsluiten, maar ik heb een heel zwaar jaar gehad. Zowel op trainingen, als in wedstrijden en in de kleedkamer. Alles werd heel moeilijk voor me. Ik wilde op zoek naar nieuwe uitdagingen en nieuwe doelen. Het had niets met die wedstrijd tegen Bayern te maken, het speelde al langer.”

Daarna richt Messi zijn pijlen op Bartomeu. ,,Hij heeft altijd gezegd dat ik na het seizoen mocht kiezen of ik wilde blijven of vertrekken, maar hij heeft zijn woord niet gehouden. Ik heb me nooit alleen gevoeld, maar het deed me pijn dat mensen mijn toewijding aan de club in twijfel trokken. Dat verdiende ik niet. Ik heb ware gezichten van mensen kunnen zien. Ik had ieder jaar kunnen vertrekken om ergens meer geld te verdienen dan bij Barça, maar dit is mijn thuis. Het gaat dan ook om het feit dat ik nieuwe uitdagingen wilde.”

Toch komt het dus niet van een vertrek, maar dat wil niet zeggen dat Messi blij is bij de club. ,,De waarheid is dat hier al langere tijd geen winnend project is. Er worden kunstgrepen uitgehaald en gaten gedicht. Ik blijf, omdat ik geen rechtszaak wil beginnen tegen de club. De enige manier waarop ik weg kan, is als een club 700 miljoen betaalt. Dat is onmogelijk. Maar ik hou van deze club, ze heeft me alles gegeven, dus ik ga er geen juridische strijd van maken.”

Toch herhaalt hij: ,,Ik wilde vertrekken en stond daarin ook in mijn recht, dat stond in mijn contract. Ik wilde bovendien mijn laatste jaren als voetballer blij doorbrengen. De laatste tijd ben ik dat bij Barça niet. Nu blijf ik en aan mijn instelling zal niets veranderen, hoe graag ik ook weg wilde. Ik wil winnen en ik wil het beste voor deze club. Er is een nieuwe coach (Ronald Koeman, red.) en een nieuw plan. Dat is goed, maar we moeten zien hoe het team daarop reageert.”.