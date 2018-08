Modric wil naar Inter, Sol kan terugkeren naar thuisland

Volgens de Spaanse sportkrant Marca gaat Rayo Vallecano de komende dagen een poging doen om Fran Sol los te weken bij Willem II. De 26-jarige spits heeft een contract van nog een jaar bij Willem II met een optie voor nog een seizoen.



De promovendus naar de hoogste Spaanse Liga trok de afgelopen weken nog maar een nieuwe speler aan. ,,We gaan kijken of we Sol terug kunnen laten keren naar de plek waar hij thuis was", verklaart de directie in het artikel in Marca, doelend op de periode 2000-2002 toen Sol in de opleiding bij de derde club uit Madrid zat. Daarna verhuisde hij naar Real Madrid.



Marca signaleert dat Sol met 26 doelpunten in 62 eredivisieduels een gewild object is in Spanje. Dat leidde tot op heden nog niet tot een concreet bod op de spits. ,,Wij hebben niets van Rayo Vallecano gehoord", verklaart technisch directeur Joris Mathijsen. De directie van de Spaanse club verklaart in het artikel 'dat beide clubs de komende dagen tot een akkoord kunnen komen'.