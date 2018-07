Mourinho aast op Maguire, Real Madrid wil Courtois

Het WK in Rusland nadert zijn ontknoping, maar de meeste clubs zijn alweer druk bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we deze zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Mourinho wil WK-held Maguire

Harry Maguire is dit WK een van de sterkhouders van troostfinalist, de centrumverdediger scoorde in de kwartfinale tegen Zweden zelfs de 1-0, en zijn goede prestaties in Rusland zouden hem nu wel eens een toptransfer kunnen gaan opleveren.

Verschillende Engelse media maken melding van het feit dat José Mourinho de verdediger dolgraag naar Manchester United wil halen. De 25-jarige Maguire maakte pas een jaar geleden de overstap van Hull City naar Leicester City, en zou nu dus alweer een schitterende transfer kunnen gaan maken.

Volledig scherm © Getty Images

Ook Alderweireld op lijstje

Op datzelfde lijstje van Mourinho staat volgens Sky Sports overigens ook de naam van Toby Alderweireld. De Belg is met zijn land eveneens nog actief op het WK (de Rode Duivels treffen Engeland in de strijd om het brons) maar daarna gaat er een beslissing vallen rondom zijn toekomst.

De ex-Ajacied is al een tijdje niet helemaal tevreden meer bij Tottenham Hotspur, waar hij met Davinson Sánchez inmiddels een flinke concurrent voor een basisplek heeft gekregen. Sky meldt dat Manchester United nu signalen heeft ontvangen dat Alderweireld wel oren zou hebben naar een overstap naar Old Trafford.

Volledig scherm © Getty Images

Real Madrid wil Courtois

Chelsea-keeper Thibaut Courtois staat komend seizoen voor een fraaie overstap. Het tv-programma El Chiringuito de Jugones meldt dat de Belgische goalie na het WK aan de slag gaat bij Real Madrid. Courtois zou in Estadio Santiago Bernabéu de vervanger moeten worden van Keylor Navas, die met Costa Rica ook actief was op het WK, maar niet onomstreden is bij Real.

Het is een publiek geheim dat Courtois ooit nog terug wil naar Madrid. Hij speelde in het verleden al even kort voor Atlético Madrid, leerde daar de moeder van zijn kinderen kennen, maar nadat het stel uit elkaar ging, bleven de kinderen van Courtois met hun moeder in de Spaanse hoofdstad.