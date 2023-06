Noa Lang en Justin Kluivert staan open voor terugkeer naar Nederland: ‘Blijkbaar verkopen ze niet goed in België’

Noa Lang staat nog tot medio 2025 onder contract bij Club Brugge, maar de 23-jarige aanvaller houdt alles opties open voor deze zomer. Zelfs een terugkeer naar de eredivisie is een optie. ,,Ik laat alles op me afkomen, bro. Ik ben pas vader geworden, ik kijk nu anders naar transfers", zegt hij in de podcast Kick ‘t met van Ziggo Sport.

Lang vertrok in 2020 eerst op huurbasis van Ajax naar Club Brugge, dat hem in 2021 voor 6 miljoen euro definitief overnam. Na drie jaar in België staat Lang op twee kampioenschappen en 125 wedstrijden, waarin hij goed was voor 38 goals en 34 assists.



Toch lijken clubs uit de Europese topcompetities niet echt achter Lang aan te zitten, ook tot zijn eigen teleurstelling. ,,We zien wel of er iets in beweging komt. Ik laat alles op me afkomen, bro. Je moet altijd alle opties open houden. Zelfs een terugkeer naar Nederland kan. Eerst zei ik daar standvastig nee tegen, maar ik ben pas vader geworden. En daardoor kijk ik anders naar transfers", zegt Lang, die bij de selectie van Oranje zit voor de Final Four in de Nations League.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Een of twee jaar terug in Nederland voetballen, dat zou geen kwaad kunnen. Kijk naar wat ik de afgelopen drie seizoenen bij Club Brugge heb gedaan. Als dat bij Ajax of PSV was, dan zat ik nu bij een Europese topclub. Blijkbaar verkopen ze niet goed in België. Het is er ook taaier voetballen dan in de eredivisie, alleen maar beukers.”

Justin Kluivert staat ook open voor een terugkeer naar Nederland. ,,Ik heb van vorig jaar geleerd dat je geen deuren moet dichthouden. Ik sluit niets uit. Ik sta niet te springen om naar Nederland te komen, maar je hebt hier goede clubs die Europees spelen", zegt Kluivert, die dit seizoen door AS Roma werd verhuurd aan Valencia. Bij de nummer 16 van La Liga was Kluivert (24) goed voor acht goals en twee assists in 29 wedstrijden.

Peter Bosz, die Kluivert in januari 2017 liet debuteren bij Ajax, wordt nu trainer van PSV. ,,Peter Bosz is een topcoach, hij heeft me gebracht en het me gegund. Ik heb al veel trainers gehad, maar ik waardeer hem wel heel erg. Ik heb veel respect voor hem en hoe hij werkt.”

Kluivert staat nog tot medio 2025 onder contract bij AS Roma, dat hem in 2018 voor 17,25 miljoen euro overnam van Ajax. Eerder werd de vleugelaanvaller ook al verhuurd aan RB Leipzig en OGC Nice. In de plannen van Roma-coach José Mourinho, die zonder vleugelaanvallers speelt, lijkt hij niet meer voor te komen.