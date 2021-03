Onderhandelingen PSV en FC Twente over Drommel in impasse

Keeper Joël Drommel is bijna een maand na het uitlekken van de belangstelling van PSV - en daarna een persoonlijk akkoord - nog steeds niet voor een krabbel in het Philips Stadion geweest. De transfer die er hoe dan ook lijkt te gaan komen, is nog altijd niet rond.

De transferonderhandelingen tussen PSV en FC Twente over Joël Drommel zitten nog steeds vast. Vier weken geleden leek een overgang een kwestie van dagen. Op het hoogste niveau is een transfer meestal snel gepiept nadat er in de pers van is gerept, zeker als ook nog sprake is van een persoonlijk akkoord tussen de kopende club en transferkandidaat.

Wachtkamer

Joël Drommel hoort bij de uitzonderingen en zit al weken in de wachtkamer. Hij moet tergend lang wachten omdat de onderhandelingen tussen zijn huidige club FC Twente en gewenste nieuwe club PSV maar niet willen vlotten. Partijen hebben de intentie om er snel uit te komen, maar er moet van alle kanten nog water bij de wijn.

Drommel lijkt zelf een van de sleutels in handen te hebben, omdat hij en zijn zaakwaarnemer recht hebben op een kwart van de transfersom (beiden de helft daarvan). Als ze daarvan een belangrijk deel laten vallen, komen partijen dichter bij elkaar. De ruim 6 miljoen euro die FC Twente in het hoofd had, gaat PSV namelijk sowieso niet betalen. In Eindhoven groeien de bomen bepaald niet in de hemel, getuige ook de berichten over loonmatiging en bezuinigingen in de afgelopen weken.

Gratis

FC Twente denkt nog steeds meer dan de pakweg 3-4 miljoen euro voor Drommel op te kunnen halen en meent dat andere clubs in het spel kunnen komen. Drommel heeft echter zijn keuze al gemaakt en wil naar PSV, dat net als de spelersmakelaar van Drommel veronderstelde dat hij voor fors minder geld op te halen was dan FC Twente wil. De Eindhovense club wil niet zoveel voor hem betalen, omdat Drommel al over ruim negen maanden gratis kan worden vastgelegd.

Zijn contract loopt volgend jaar immers af en hij is per 1 januari 2022 ‘vrij’ om met clubs te praten. In dat geval krijgt hij geen percentage van een transfersom, maar dat kan PSV indien nodig wel oplossen door het verstrekken van tekengeld. Enige nadeel is dan dat Drommel een jaar later dan beoogd de stap naar PSV maakt.

Joël Drommel tijdens een eerder duel van FC Twente met PSV.

Alle partijen zitten gevangen in een spel van belangen en hebben tegelijkertijd zelf alle belang bij een transfer. FC Twente moet daarbij hoe dan ook een beweging naar beneden maken om de transfer te laten slagen.

Mvogo

Ook de Enschedese ploeg loopt een risico op het moment dat Drommel niet verkocht wordt. Lars Unnerstall is immers al vastgelegd voor de volgende vier seizoenen. PSV heeft met Yvon Mvogo ook al een keeper voor het volgende voetbaljaar, al is nog niet duidelijk of hij blijft. Hij hoeft niet weg, maar het is inmiddels ook wel duidelijk dat PSV open staat voor verbetering onder de lat. Daarnaast kan RB Leipzig hem door een clausule in het tot juli 2022 lopende huurcontract met PSV na dit seizoen terughalen.

Ingewijden denken nog steeds dat de transfer van Drommel naar PSV er linksom of rechtsom toch snel gaat komen. Daarbij stoort niet alleen PSV zich aan FC Twente, want ook het kamp-Drommel vindt de vraagprijs te hoog.

Joël Drommel moet wachten tot FC Twente en PSV een deal hebben.