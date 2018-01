Ook een vulkaan kan een transfer verzieken

Michiel Kramer stond al vrolijk lachend tussen twee sjeiks met een shirt van Baniyas SC in Abu Dhabi. Precies zoals we de spits kennen, draaide hij er niet om heen. Hij ging de zandbak in om goed geld te verdienen voor de toekomst van zijn familie. Kramer was zelfs al medisch gekeurd toen de boel alsnog klapte. Zijn toenmalige club ADO Den Haag wilde wat extra garanties over de betalingen, maar daar werkte Baniyas niet aan mee. Kramer kon in één klap miljonair worden, maar daar moest hij plots een streep door zetten. Hij nam ADO niets kwalijk, Baniyas wél. ,,De manier waarop dit is gegaan, getuigt van weinig respect tegenover mij, mijn familie, mijn zaakwaarnemer en ADO. Het is echt respectloos.’’ Kramer vertrok uiteindelijk later naar de club waar hij als kind fan van was: Feyenoord.