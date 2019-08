Ould-Chikh tekent bij ADO: ‘Het is nog niet klaar met mij’

Door Yorick Groeneweg



,,Ik bedank ADO voor de kans en kan nu niet wachten om te beginnen”, zei Ould-Chikh vanochtend bij zijn presentatie. De 22-jarige rechtsbuiten was al een week op proef in Den Haag, waarin hij een 2-jarig contract verdiende. Als het papierwerk rondkomt, kan hij komend weekeinde uit bij PSV al debuteren.



ADO’s manager voetbalzaken Jeffrey van As heeft een goed gevoel bij het voormalige talent van FC Twente. ,,Ik ben ervan overtuigd dat hij goed kan voetballen. Anders debuteer je niet op je zestiende in de eredivisie of verdien je niet op jonge leeftijd een transfer naar een grote club als Benfica. Dat is niet voor niks, nu moet hij het gaan vertalen naar rendement en leven als een prof”, aldus Van As.