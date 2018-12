Overmars polst Vertonghen en Alderweireld over terugkeer

Overmars polst Vertonghen en Alderweireld

Met Daley Blind en Dusan Tadic haalde Ajax afgelopen zomer twee ervaren krachten uit de Premier League terug naar de eredivisie. Die deals pakten uitstekend uit voor de huidige nummer 2 van Nederland, die voor het eerst in lange tijd weer eens Europees overwinterde. ,,Ik hoop dat we er weer zo eentje kunnen toevoegen", zegt Marc Overmars tegen Ajax TV.

Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zijn twee van die kandidaten. ,,Ik lees altijd: Alderweireld wil terug, Vertonghen wil terug. Maar dan heb ik wel graag dat ze dat doen wanneer ze nog fit en hongerig naar succes zijn’, zegt Overmars, die toegeeft de verdedigers van Tottenham Hotspur al over een terugkeer heeft gepolst. ,,Of we contact met ze hebben? Dat gebeurt zeker, ja. Maar er is nog niets toegezegd.”

Vertonghen (31) staat nog tot medio 2020 onder contract in Londen. De optie in het contract van Alderweireld (29) wordt komende week zeer waarschijnlijk gelicht, waardoor ook hij nog anderhalf jaar onder contract staat.

Guardiola: Brahim moet zelf kiezen

Met Brahim Diaz dreigt Manchester City voor de tweede keer in korte tijd een toptalent aan een Europese concurrent te verliezen. Nadat Jadon Sancho vorig jaar zomer voor een transfer naar Borussia Dortmund koos, staat nu Brahim Diaz (19) op het punt voor Real Madrid te tekenen. Op een persconferentie reageerde City-manager Pep Guardiola op de geruchten uit de Spaanse sportkrant Marca (zie cover). ,,Het is een simpel verhaal: wij willen hem houden", zei de Spanjaard over zijn talentvolle landgenoot. ,,We willen dat Brahim voor vier of vijf jaar bijtekent en zullen er alles aan doen hem te houden, maar het is uiteindelijk zijn beslissing. Als hij niet bij de club wil blijven, kan hij beter vertrekken.”