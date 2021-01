Paniekaankoop of buitenkansje: dit zijn de last minute plannen van de 18 eredivisieclubs

ADO Den Haag

Bij ADO Den Haag zijn ze nog altijd niet klaar met het halen van nieuwe spelers. De club trok vlak voordat deze transferperiode inging al Daryl Janmaat en Marko Vejinovic aan. Daar kwamen de afgelopen weken nog Chelsea-huurling Juan Familia-Castillo, middenvelder Tomislav Gomelt en keeper Martin Fraisl bij. Daar zijn inmiddels ook Youness Mokhtar en Bobby Adekanye nog bij gekomen. Adekanye wordt gehuurd van Lazio, Mokhtar komt transfervrij naar Den Haag. En het zou zomaar kunnen dat het daar niet bij blijft. ADO wil graag nog een spits aan de selectie toevoegen en is ook nog bezig met oude bekende Nasser El Khayati. Doordat de selectie inmiddels al behoorlijk groot is, zal de club voor sommige spelers op zoek gaan naar een club om ze aan te verhuren.

Ajax

Hoofdrolspeler in de laatste week van de transferperiode zal bij Ajax Quincy Promes zijn. Spartak Moskou wil haar voormalige sterspeler terughalen. Promes staat ook open voor een terugkeer naar Moskou. Erik ten Hag gaf al aan niemand kwijt te willen, laat staan zijn protegé. Dat betekent niet dat de schaduwspits van Ajax, die nog altijd verdachte is van een steekincident, niet te koop is. Een deal was zondagavond echter nog ver weg. De kans op inkomende transfers lijkt klein, al is het nog altijd niet uitgesloten dat de koploper Lasse Schöne, die na zijn contractontbinding in Italië meetraint, het seizoen in Amsterdam laat afmaken.

AZ

AZ gaat hoogstwaarschijnlijk een rustige laatste transferweek in. De club was de laatste jaren best actief in de winterse transferperiode om zo een speler al klaar te stomen voor het seizoen erop maar de mogelijkheid om een interessante speler over te nemen was er dit seizoen niet. De club gaat ervan uit dat er in de volgende, zomerse transferperiode veel gaat gebeuren met de interessante spelers die de club de laatste jaren naar boven hebben gestuwd.

FC Emmen

FC Emmen was al flink druk in deze transferperiode en haalde liefst vijf nieuwe spelers. Kerim Frei begon tegen ADO Den Haag direct in de basis en Jari Vlak mocht al twee keer invallen. Frei werd vorig seizoen ook gehuurd. Zijn broer Elias, Didier La Torre en Jean-Pierre Rhyner zijn de andere aanwinsten die zijn gehuurd.

Feyenoord

Feyenoord kan wel wat geld gebruiken en dus is de situatie met Nicolai Jørgensen wel interessant. Tussenpersonen hebben zich gemeld bij de club om de Deen naar Galatasaray te brengen. Concreet is het nog niet maar zou het nog wel kunnen worden. Verder probeert Feyenoord vooral jonge spelers tijdelijk aan een andere club te helpen. Naoufal Bannis, Bernardo Silva en Mikael Johnsen worden verhuurd aan FC Dordrecht. Over Marouan Azarkan wordt nog gesproken.

Fortuna Sittard

Bij Fortuna Sittard was coach Sjors Ultee zich ervan bewust dat de selectie versterkt moest worden om een reëlere kans op handhaving in de eredivisie te hebben. Vandaar dat Mickaël Tirpan al werd gehuurd van Kasimpasa, uitkomend in de Süper Lig. De 27-jarige Belg met Turkse roots bewijst nu al een meerwaarde te zijn bij de Limburgse club. Zoals ook de 21-jarige vleugelaanvaller Thibaud Verlinden is vastgelegd. De verwachting is dat Fortuna nog een centrale verdediger haalt. Ook al heeft de nummer één op het lijstje, Mike te Wierik, inmiddels de overstap gemaakt naar FC Groningen. Branislav Ninaj en Gregoire Amiot hebben op hun beurt vernomen dat ze Fortuna nog deze transferwindow mogen verlaten. Ze zijn overbodig.

FC Groningen

Trainer Danny Buijs hoopt deze week nog op een kwaliteitsimpuls in de aanval. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus steekt onder meer energie in de komst van Zweeds jeugdinternational Daleho Irandust (22). FC Groningen heeft met BK Häcken uit zijn vaderland al een akkoord bereikt (naar verluidt meer dan een miljoen euro), maar er is stevige concurrentie van Toulouse en Dynamo Kiev. Wat betreft uitgaande transfers ligt het in de lijn der verwachting dat FC Groningen ‘pas’ deze zomer zijn sterkhouders (Itakura, Matusiwa) verliest. Sergio Padt vertrekt dan sowieso.

SC Heerenveen

Met vijf nieuwe spelers toonde SC Heerenveen zich al aardig bedrijvig op de transfermarkt. Dat bleek hard nodig, want op meerdere posities was niet eens sprake van een serieuze concurrentiestrijd. Deze week zal SC Heerenveen zich vermoedelijk rustig houden. Verder zijn er enkele ontevreden bankzitters met weinig uitzicht op speeltijd. Mogelijk trekken één of meerdere spelers nog deze week de deur in Friesland achter zich dicht.

Heracles

Heracles huurde vorige week Ahmed Kutucu van Schalke 04. De ploeg had aanvallend een impuls nodig en de spits uit Duitsland was in het duel met Heerenveen meteen belangrijk met een assist. Als Heracles nog wat gaat doen, is het met het oog op volgend seizoen, laat Tim Gilissen weten. De technisch directeur houdt zijn ogen open. ‘Het gaat in deze transferperiode sneller dan in de winter. Spelers beslissen sneller, in de zomer wachten ze vaak de voorbereiding af.’ De enige die mogelijk nog zou kunnen vertrekken is Silvester van der Water. De aanvaller wil naar Amerika, waar de markt langer open is. Het is nog onduidelijk of Heracles hem zal laten gaan.

PEC Zwolle

Met het aantrekken van Virgil Misidjan, die begin dit jaar is overgenomen van 1. FC Nürnberg, en Thomas Buitink (tot aan het einde van het seizoen gehuurd van Vitesse) heeft PEC de gewenste rechtsbuiten en spits binnen. De Zwollenaren zullen dan ook niet nog meer spelers halen. PEC verwacht geen spelers te verkopen.

PSV

PSV heeft alleen Jorrit Hendrix verkocht. Daarbij zal het waarschijnlijk blijven. Afgelopen zomer heeft de club veel transfers gedaan om de selectie voor dit seizoen zo breed mogelijk te krijgen. Destijds werd soms gedacht dat de groep wel heel groot was, maar niets blijkt nu minder waar. Door corona en een serie blessures is het momenteel spitsroeden lopen bij PSV, waar verder geen spelers op de nominatie staan om te vertrekken. Er zijn geen versterkingen gepland, hoewel de clubleiding altijd open staat voor - en dat is een transferperiode een bekend woord - buitenkansjes. Mocht zich iets aandienen waar PSV sterker van kan worden, dan zal men daarnaar kijken. Heel veel kans op versterkingen is er niet, ook omdat afgelopen zomer al flink in de bus is geblazen en een groot deel van de beschikbare financiële middelen is uitgegeven.

RKC

RKC heeft vooral nog nood aan een goalgetter. Maar het budget van de Waalwijkse club is niet toereikend voor een spits die garant staat voor doelpunten. RKC werd gelinkt aan Thomas Buitink, maar de spits van Vitesse heeft intussen gekozen voor een huurcontract bij PEC Zwolle. RKC heeft nog wel financiële ruimte om iets te doen op de transfermarkt. Door blessures zit coach Fred Grim opeens krap in de vleugelaanvallers. Aanvulling voor die posities zou geen kwaad kunnen. Tot nu toe trok RKC alleen twee middenvelders aan: Yassin Oukili van Vitesse voor de langere termijn. Huurling Thijs Oosting van AZ maakte zaterdagavond tegen PSV al zijn debuut. Het ziet ernaar uit dat RKC zijn selectie deze winterse transferperiode bijeen weet te houden.

Sparta

Bij Sparta is de situatie redelijk overzichtelijk tijdens de transferperiode. Technische baas Henk van Stee herhaalde al met enige regelmaat dat hij in Rotterdam geen mutaties verwacht. Die situatie verandert alleen wanneer Abdou Harroui, de meest interessante speler van de Spangenaren, kort voor het sluiten van de markt alsnog vertrekt. Verschillende clubs uit binnen- en buitenland hebben al lang belangstelling voor de Jong Oranje-international. Een concreet bod op hem is tot gistermiddag evenwel uitgebleven. Hetzelfde geldt voor Danzell Gravenberch. De oudere broer van Ajax-speler Ryan Gravenberch is ontevreden met zijn reserverol bij Sparta. Desondanks lijkt het erop dat de spits het seizoen afmaakt in de selectie van coach Henk Fraser.

FC Twente

Bij FC Twente wil het in de laatste week van de transfermarkt wel eens een komen en gaan zijn spelers. Maar dit keer niets van dit alles. De huidige nummer 7 van de eredivisie is klaar. Issah Abass en Luciano Narsingh zijn de twee nieuwe huurlingen, nadat Halil Dervisoglu, Alexander Jeremejeff en Lazaros Lamprou al na een half jaar de deur achter zich dicht trokken in Enschede. Het binnenhalen van Narsingh is het antwoord op de langdurige blessure van Vaclav Cerny.

FC Utrecht

Bij FC Utrecht wordt geen vuurwerk verwacht de komende week, al is zoiets in voetbal natuurlijk betrekkelijk. De club heeft een ruime selectie en deed bijvoorbeeld al Leon Guwara (VVV) en Justin Lonwijk (Viborg) tijdelijk van de hand. Aan dat lijstje vertrekkers zullen deze week vermoedelijk nog enkele namen toegevoegd worden. Denk dan bijvoorbeeld aan Giovanni Troupée, Daniel Arzani en Ody Velanas. De club is niet voornemens om een basisspeler van de hand te doen en gaat zelf ook geen grote investering meer doen. Naar een specifieke versterking is FC Utrecht ook niet op zoek, maar sluit een goedkoop of transfervrij buitenkansje nooit uit.

VVV

Bij VVV is er deze transferperiode sprake van een regelrechte gedaanteverwisseling. Liefst drie nieuwelingen haalde technisch manager Stan Valckx tot dusver naar Venlo. De Griekse centrale middenvelder Christos Donis kwam over van het Italiaanse Ascoli, Leon Guwara werd gehuurd van FC Utrecht, terwijl ook Kristopher Da Graca de Limburgse gelederen kwam versterken. Hij kwam over van het Zweedse IFK Göteborg. Met deze selectie lijkt coach Hans de Koning het te gaan doen, al houdt Valckx zijn ogen gericht op eventuele buitenkansjes.

Vitesse

Alleen als er ergens een sensationeel bod binnenkomt, gaat Vitesse nog zaken doen op de transfermarkt. De Arnhemse club is al klaar met de spelershandel. Zo heeft de eredivisionist deze winter met Dominik Oroz een talentvolle verdediger overgenomen van FC Liefering, de opleidingsclub van Red Bull Salzburg. Noah Ohio komt de komende anderhalf jaar op huurbasis over van RB Leipzig. Vitesse sorteert met Oroz al voor op de zomer, als naar verwachting Danilho Doekhi een transfer zal maken. De Oostenrijker met Kroatisch voetbalpaspoort geldt als achtervang achterin. Ook Ohio krijgt alle tijd te wennen aan zijn nieuwe omgeving. Vitesse heeft Thomas Buitink verhuurd aan PEC Zwolle. Yassin Oukili is in de winter vertrokken naar RKC Waalwijk. Filip Delaveris en Hilary Gong mogen verhuurd worden. Voor de Noor is er interesse uit zijn thuisland, onder andere van zijn voormalige club Odds BK.

Willem II

Bij het in degradatienood verkerende Willem II zitten de fans te wachten op meer inkomende transfers dan alleen de huur van middenvelder Lindon Selahi van FC Twente. Daar staat de verhuur tegenover van aanvaller John Yeboah aan Almere City, dat een optie tot koop heeft bedongen. In de verdediging kan Willem II nog wel versterking gebruiken. Een extra, ervaren middenvelder ‘voor de breedte’ zou ook geen overbodige luxe zijn.