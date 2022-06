Paris Saint-Germain bevestigt komst Lieke Martens: contract in Parijs tot zomer 2025

Net als vijf jaar geleden maakt Lieke Martens kort voor het EK een transfer. In 2017 maakte ze kort voor het EK in eigen land de overstap van FC Rosengård naar FC Barcelona. Nu verlaat ze haar droomclub om bij Paris Saint-Germain te gaan spelen. Nog altijd in de Europese top, maar iets dichter bij huis en haar vriend Benjamin van Leer.

Martens tekende een contract tot de zomer van 2025 bij Paris Saint-Germain, dat verheugd is met de komst van een van de beste en bekendste speelsters in het vrouwenvoetbal van de afgelopen jaren. Martens kampte de afgelopen jaren bij FC Barcelona regelmatig met blessures, maar liet eenmaal fit regelmatig haar grote klasse zien als doelgerichte linksbuiten. Martens staat op 54 doelpunten in 133 interlands voor Oranje, waarmee ze in 2017 het EK in Nederland won en twee jaar later de WK-finale in Frankrijk bereikte, waarin de Verenigde Staten in Lyon met 2-0 te sterk bleken.



Martens begon gisteren in Zeist aan de voorbereiding op het EK, dat van 6 tot en met 31 juli wordt gehouden in Engeland. Nederland zit in de poule bij Zweden (9 juli), Portugal (13 juli) en Zwitserland (17 juli). Op het vorige EK werd Martens na de gewonnen finale in Enschede (4-2 tegen Denemarken) uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi, nadat ze in juli 2017 indruk maakte met haar dribbels over de linkerflank. Martens werd later dat jaar door zowel de UEFA als de FIFA uitgeroepen tot beste voetbalster, waarmee haar sterrenstatus een extra boost kreeg.

Martens won dertien prijzen in haar vijf seizoenen bij Barcelona, maar kampte ook regelmatig met blessures en heimwee. De Limburgse linksbuiten werd in november vorig jaar ten huwelijk gevraagd door Benjamin van Leer, met wie ze sinds 2018 een relatie heeft. Van Leer (30) was de afgelopen twee seizoenen reservekeeper bij Sparta, maar kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Vorige maand gingen er verhalen dat Martens aan Barcelona had verzocht om een club in Catalonië te vinden voor Van Leer, maar tot die constructie is het dus niet gekomen.

Grote uitdager van Olympique Lyon

Paris Saint-Germain Féminine bestaat al sinds 1971, maar timmert pas sinds de Qatarese overname van PSG in 2012 serieus aan de weg. In het seizoen 2020/2021 won PSG het kampioenschap, waarmee de hegemonie van Olympique Lyon werd verbroken. Afgelopen seizoen pakte Lyon (de ploeg van Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola) de titel weer, met elf punten voorsprong op PSG. De vrouwenploeg uit de Franse hoofdstad werd in negen van de laatste elf seizoenen tweede achter vrouwenvoetbal-grootmacht Olympique Lyon.

Lyon was op 21 mei in Turijn ook met 3-1 te sterk voor FC Barcelona, drie jaar nadat Martens en haar teamgenoten in de Champions League-finale in Boedapest al met 4-1 verloren van de Franse grootmacht. Toch bereikte Martens haar grote doel met Barcelona, want op 16 mei 2021 schitterde ze in de Champions League-finale tegen Chelsea. Mede dankzij voorbereidend werk van Martens bij twee goals won Barcelona die finale met 4-0, waarmee de Spaanse topclub ook bij de vrouwen voor het eerst de beste van Europa werd.



Paris Saint-Germain stond in 2015 en 2017 al in de Champions League-finale, maar verloor daarin van Frankfurt (2-1) en Lyon (na 0-0 en strafschoppen). Net als bij de mannen is het winnen van de meest prestigieuze prijs in Europa dus ook voor het vrouwenteam het grote doel voor de komende jaren. Martens moet daarbij het laatste zetje gaan geven.

Volledig scherm Lieke Martens op de training bij Oranje, dat in Zeist toewerkt naar het EK in Engeland. © Pro Shots / Remko Kool

Martens bevestigde gisteravond op Instagram al haar vertrek bij FC Barcelona, nadat ze die geruchten 's middags in Zeist nog niet wilde bevestigen aan de pers. ,,Na vijf mooie jaren bij deze fantastische club in deze prachtige stad heb ik besloten afscheid te nemen van de club en een nieuw avontuur aan te gaan", schreef Martens gisteravond aan haar 1,3 miljoen volgers op Instagram. ,,Ik kwam naar FC Barcelona in een tijd dat de club een ambitieus project startte om een ​​leider te worden in de wereld van het vrouwenvoetbal. We hebben hard gewerkt en ik geloof dat we de doelen hebben bereikt die we vijf jaar geleden hebben gesteld. Het winnen van de Champions League was een absoluut hoogtepunt, evenals het winnen van de FIFA Worlds Best Player Award”, schreef Martens.

