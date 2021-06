Paris Saint-Germain laat FC Barcelona schrikken met enorm aanbod voor Wijnaldum

Door Mikos Gouka



PSG is niet vergeten hoe FC Barcelona op de valreep Frenkie de Jong wegkaapte. En die truc zouden de Parijzenaren nu andersom willen uithalen in het geval van Wijnaldum. PSG weet dat Barcelona alle eindjes aan elkaar moet knopen op financieel gebied en is heel ruim boven het bod van voorzitter Joan Laporta gaan zitten.

Barça sprak vorige maand uitgebreid met Humprey Nijman, de zaakwaarnemer van Wijnaldum en in Barcelona was er eigenlijk geen enkele twijfel: Wijnaldum zou naar Barcelona verhuizen. De speler zelf weigerde dat te bevestigen toen er in Lagos waar Oranje afgelopen week trainde naar werd gevraagd. ,,Ik kan alleen bevestigen dat ik volgend seizoen voor een andere club dan Liverpool speel’’, zei Wijnaldum. ,,In de voetballerij kan alles.’’

Mauricio Pocchetino is al jarenlang heel erg gecharmeerd van Wijnaldum. De trainer van PSG deed in het verleden al eens een poging on Wijnaldum naar Tottenham Hotspur te halen. Wijnaldum sprak destijds uitgebreid met de Argentijn en raakte onder de indruk van de gedreven manager. Maar Wijnaldum koos toch voor Liverpool, al was hij later lyrisch over de wijze waarop Pocchetino hem had benaderd.

Pocchetino zou dolgraag alsnog met de middenvelder werken en zag tot zijn tevredenheid dat PSG een enorm aanbod neerlegde bij het kamp Wijnaldum. Dat bedrag was naar verluidt ver boven wat Barcelona over heeft voor de Rotterdammer. Dat zou voor twijfel hebben gezorgd bij de speler en zijn begeleiders. In Camp Nou zouden ze nu zijn geschrokken zijn om Wijnaldum alsnog definitief binnen te hengelen, terwijl ze in Parijs glimlachend zien dat Barcelona peentjes is gaan zweten.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum. © Pro Shots / Toin Damen

En bij de club van Neymar, Mbappé en Di Maria hebben ze niet alleen leedvermaak, er is ook serieuze hoop dat Wijnaldum Ligue 1 verkiest boven La Liga. Dat zou een spectaculaire twist zijn in de transferperikelen rond één van de beste spelers van Oranje. Bijna net zo spectaculair als destijds de verandering van Frenkie de Jong, die op de valreep Parijs besloot in te ruilen voor Barcelona.

Dat werd toen velen uitgelegd als een keuze voor het sportieve boven het financiële. Maar wie nu voor PSG kiest, kan onmogelijk worden verweten dat het alleen om geld gaat. PSG, dat Wijnaldum al eens wilde hebben toen hij nog bij PSV speelde, behoort inmiddels jarenlang tot de top van Europa.