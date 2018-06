PEC shopt in Australië, West Ham en Wolfsburg willen Weghorst

Denis Genreau speelt aankomend seizoen voor PEC Zwolle. De 19-jarige middenvelder wordt naar alle waarschijnlijkheid met een optie tot koop gehuurd van Melbourne City, de voormalige club van trainers John van ’t Schip en Michael Valkanis. Bij die Australische club kwam Genreau het afgelopen seizoen nauwelijks voor in de plannen van de opvolger van Van 't Schip en Valkanis. Hij speelde slechts tien officiële minuten voor Melbourne City, dat onderdeel uitmaakt van de City Football Group. Het voetbalbedrijf wilde daarom zijn ontwikkeling alsnog een impuls geven door hem elders te stallen. Met oude bekenden Van ’t Schip als hoofdtrainer en Valkanis als assistent van het geïnteresseerde PEC Zwolle was de keuze voor Genreau ook snel gemaakt. De huurling is niet nieuw in Europa. Hij werd geboren in Parijs. Zijn uit Zuid-Frankrijk afkomstige ouders emigreerden vervolgens naar Australië. De geboren Fransman sluit vanavond meteen aan voor de eerste training van de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Na Zian Flemming, Gustavo Hamer, Darryl Lachman, Kenneth Paal en Mike van Duinen is Genreau de zesde nieuweling die in Wijthmen zijn opwachting zal maken voor PEC Zwolle.