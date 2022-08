Perspresentatie Cillessen bij NEC uitgesteld, maar transfer staat volgens club niet op losse schroeven

NEC kondigde donderdagochtend aan dat Cillessen om 13.00 uur zou worden gepresenteerd aan de media. Niet veel later meldde de club dat de persconferentie geen doorgang kon vinden vanwege een technische formaliteit in de afronding van de transfer. Volgens NEC moet Cillessen nog enkele afspraken met Valencia op papier zetten. Hij is donderdagochtend succesvol medisch gekeurd en is akkoord met een contract voor drie jaar tot medio 2025. Bronnen rondom de club zeggen dat NEC en Valencia nog onderhandelen over een transfersom van rond de 1 miljoen euro.

Competitiestart

Cillessen belandde in 2001 in de jeugdopleiding van NEC, dat hem wegplukte bij De Treffers uit Groesbeek. Hij maakte in 2010 zijn debuut in het eerste elftal. Na 35 wedstrijden (competitie en beker) vertrok Cillessen in de zomer van 2011 naar Ajax. In 2016 verkaste hij naar FC Barcelona, dat hij in 2019 verruilde voor Valencia.