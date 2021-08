Podcast | ‘Nu moet Ihattaren het zelf maar eens laten zien’

Zo krijg je een antwoord op de vraag: ‘Hoe was het op school?’

30 augustus Hoe was het op school? Als ouder moet je het meestal doen met ‘goed’ of ‘ik weet het niet meer’. Hoe krijg je meer los? Kies een goed moment, stel concrete vragen en denk na over je intentie, adviseren orthopedagoog Nienke van Wanrooij en leerkracht Mark van Zoest. ,,Wil je precies weten wat er is gebeurd, stel je de vraag uit automatisme of wil je laten zien dat je er bent? Soms kan geen antwoord ook goed zijn.”