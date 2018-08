PSG aast op Eriksen, Barça heeft alternatief voor De Jong

Niet alleen spelers wisselen van handen in deze transferzomer, ook clubs kunnen een nieuwe eigenaar krijgen. De Russische miljardair Roman Abramovitsj heeft een zakenbank opdracht gegeven om de verkoop van Chelsea te onderzoeken. Dat meldt de Sunday Times.



Volgens de Britse krant heeft Abramovitsj onlangs een aanbod van een Amerikaans investeringsbedrijf afgeslagen. Die firma zou een minderheidsbelang in Chelsea willen kopen. De Russische eigenaar zou de Londense topclub echter volledig van de hand willen doen. Eerder dit jaar wees hij nog een bod van Jim Ratcliffe, eigenaar van chemieconcern Ineos, van ruim 2 miljard euro af.



Volgens een anonieme bron bij Chelsea heeft Abramovitsj geen verkoopplannen. ,,De club is niet te koop. De eigenaar denkt er niet aan.'' Een woordvoerder van Abramovitsj in Moskou deed het nieuwe verhaal over de mogelijke verkoop van Chelsea af als ,,marktspeculatie.''