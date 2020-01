PSV gaat vol voor Van Aanholt, Crystal Palace hoopt op Rode Duivel

Officieel: Ajax verhuurt Bandé aan Thun

Hassane Bandé vertrekt bij Ajax. De 21-jarige aanvaller uit Burkina Faso wordt door de Amsterdamse club voor anderhalf jaar verhuurd aan de Zwitserse voetbalclub FC Thun. Ajax nam Bandé in de zomer van 2018 over van KV Mechelen. Kort daarna brak de Afrikaan in een oefenwedstrijd tegen Anderlecht zijn linkerkuitbeen en ook was de binnenband van zijn enkel gescheurd. Bandé kwam bij Ajax nog niet in actie in een officiële wedstrijd van het eerste elftal. Wel speelde hij vier keer voor Jong Ajax. Bandé heeft bij Ajax een contract tot de zomer van 2023.