PSV haalt met Mitroglu ervaren spits naar Eindhoven

PSV had behoefte aan een extra aanvaller en is uitgekomen bij de 31-jarige Griek, die nabij Venlo in Duitsland opgroeide. De fysiek sterke spits speelde in de jeugd bij Borussia Mönchengladbach, waarna hij in 2007 terugkeerde naar zijn vaderland om voor Olympiakos Piraeus te spelen.



Daar groeide hij in zeven jaar tijd uit tot een échte goaltjesdief. Fulham had in januari 2014 liefst vijftien miljoen euro over voor de spits. Een groot succes werd Mitroglu niet in de Premier League. Hij speelde nauwelijks en werd al snel weer verhuurd aan Olympiakos en Benfica, dat hem in de zomer van 2016 definitief overnam.



In Portugal liet hij zijn oude vorm weer zien, waarna Olympique Marseille vijftien miljoen euro voor hem neertelde in de zomer van 2017. De Franse club, waar hij nog tot medio 2021 onder contract staat, verhuurde hem aan het Turkse Galatasaray. Daar zou hij eigenlijk nog tot de zomer van 2020 onder huurcontract staan, maar de Griekse spits gaat nu dus voor een avontuur in Eindhoven.



Mitroglu maakte zeventien goals in 65 interlands voor Griekenland, waarmee hij actief was op het WK 2014 in Brazilië. De Grieken reikten tot de achtste finales en werden uitgeschakeld door Costa Rica.



