PSV heeft Angeliño bijna binnen, Nijland naar De Graafschap

Nijland voor twee jaar naar De Graafschap

Stef Nijland speelt volgend seizoen voor De Graafschap in de eredivisie. De 29-jarige aanvaller heeft overeenstemming bereikt over een tweejarig contract. Hij moet alleen nog medisch gekeurd worden.

,,We halen met Stef een ervaren speler binnen, die het klappen van de zweep kent", reageert manager voetbalzaken Peter Hofstede van De Graafschap. ,,Hij kijkt er naar uit om in Doetinchem te spelen. Wij denken dat een type Nijland goed bij De Graafschap past."

Heitinga langer bij Ajax onder 19

John Heitinga (34) is ook volgend seizoen nog trainer van Ajax onder 19, waarmee hij dit seizoen tweede werd in de competitie achter het PSV van Mark van Bommel.

Een foto die is geplaatst door null (@johnheitinga) op 25 May 2018 om 0:15 PDT

PSV dichtbij overname van Angeliño

PSV ligt op 'pole position' om de Spanjaard Jose Angeliño, vorig seizoen speler van NAC, snel over te nemen van Manchester City. Daarbij wordt gemikt op een transferprijs die in de buurt komt van 5 miljoen euro. Angeliño wil zelf dolgraag naar Eindhoven, na een uitstekend jaar bij NAC, zo meldde vorige week BN / De Stem al. Hij is heel tevreden over de manier waarop PSV na de winterstop na het afketsen van een transfer contact met hem heeft gehouden en heeft vertrouwen in de technische staf en leiding bij PSV. Onder anderen een van de nieuwe technisch verantwoordelijken bij PSV, John de Jong, heeft contact onderhouden met zijn kamp.