PSV heeft Franse verdediger Boscagli van Nice op de korrel

Via Franse media is de naam van Boscagli gekoppeld aan PSV, waar hij een goede indruk heeft achtergelaten. Boscagli heeft qua expertise een beetje het profiel dat zijn landgenoot Nicolas Isimat-Mirin in 2014 had toen hij naar PSV kwam, vanuit AS Monaco. Hij is wel al ervaren, maar zal enig geduld kunnen betrachten als hij niet direct in de basis bij PSV komt. PSV heeft met Toni Lato (21) al een eerste back gehuurd en Boscagli zal met hem de concurrentie moeten aangaan, als het PSV lukt om hem in te lijven. Pluspunt voor PSV aan Boscagli is dat hij ook als centrale verdediger (links) uit de voeten kan.