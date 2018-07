PSV heeft weer Mexicaan op de radar, Tite langer bondscoach Brazilië

,,We investeren in een langetermijnproject en willen dat deze staf zesenhalf jaar lang de leiding heeft over de nationale voetbalploeg. We geloven dat we met dit beleid uiteindelijk de resultaten behalen die we graag willen'', aldus Rogerio Caboclo, technisch directeur van de Braziliaanse voetbalbond CBF.



Tite volgde in juni 2006 Dunga op als bondscoach van de Brazilianen. De voormalige trainer van Corinthians zette in de WK-kwalificatie een reeks neer van negen achtereenvolgende zeges. Brazilië plaatste zich, na gastland Rusland, als eerste voor het WK. ,,De CBF geeft ons de voorwaarden om de komende jaren als eenheid door te gaan op de ingeslagen weg. Het is een grote uitdaging. We kijken uit naar de komende toernooien'', zei Tite in een reactie.