PSV is in Milaan voor Rodríguez, Watford shopt bij Udinese

Sinds 1 januari is de transfermarkt weer open en er zijn genoeg ploegen in Europa die gaten in de defensie moeten dichten of juist een goaltjesdief nodig hebben. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

Watford neemt Argentijn van Udinese over

In de strijd om een langer verblijf in de Premier League heeft Watford de selectie versterkt met Ignacio Pussetto. De 24-jarige Argentijn komt over van de Italiaanse club Udinese, dat net als Watford wordt bestuurd door de familie van Giampaolo Pozzo. Pussetto, die een contract voor vierenhalf jaar ondertekende, was bij Udinese vooral vaak invaller. In twaalf competitieduels scoorde hij dit seizoen één keer.

Watford stond dit seizoen lange tijd onderaan, maar is inmiddels gestegen naar de zeventiende plaats. Dat is aan het einde van het seizoen genoeg voor lijfsbehoud. De onderste drie clubs degraderen. Dat zijn nu Aston Villa, Bournemouth en Norwich City.

Volledig scherm © Getty Images

John de Jong wil komst Rodríguez afronden

PSV versterkt de selectie voor de tweede seizoenshelft op korte termijn. Technisch manager John de Jong zit momenteel in Milaan en hoopt daar de transfer van AC Milan-linksback Ricardo Rodríguez af te ronden, al wilde algemeen directeur Toon Gerbrands dinsdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van PSV geen land en naam noemen. ,,We kunnen pas wat roepen als er feiten zijn. Zo’n trip gaat voor deze receptie.”

Het gaat dus om een linkerverdediger, voor de winterstop de meest problematische positie bij PSV. Nieuwkomers Olivier Boscagli en Toni Lato (terug naar Spanje) voldeden niet. Middenvelder Michal Sadilek speelde noodgedwongen op die plek, maar kwam ook tekort. Interim-trainer Ernest Faber koos er eind december tegen PEC Zwolle voor om Nick Viergever als linkerverdediger te laten spelen. Hij voetbalt normaal gesproken in het hart van de defensie.

Atalanta wil shoppen in Almelo

Lennart Czyborra (20) staat in de belangstelling van Atalanta Bergamo. De Italiaanse nummer 4 wil de speler het liefst nog deze winter van Heracles overnemen, maar heeft zich officieel nog niet bij de Almelose club gemeld.

Bergamo is op zoek naar een tweede linksback achter oud-Heraclied Robin Gosens. In de zoektocht kwam de club opnieuw uit bij Heracles, waar de talentvolle Lennart Czyborra de aandacht trok, zo melden Italiaanse media. Gosens maakte in de zomer van 2017 de overstap naar Bergamo en groeide er uit tot basisspeler. Bergamo staat erom bekend om spelers te halen die elders niet per se op de radar staan en steekt veel energie in de scouting.

Czyborra speelt sinds de zomer van 2018 voor Heracles nadat hij werd opgepikt bij de jeugd van Schalke 04. Vorig seizoen streed de Duitser om een basisplek met Bart van Hintum, dit seizoen is hij de vaste linksback in het team van Frank Wormuth. „Er wordt via via wel geïnformeerd naar Lennart”, zegt Tim Gilissen, de technisch manager van Heracles. „Maar Atalanta heeft zich nog niet bij ons gemeld.”

Volledig scherm © BSR Agency

Atlético Madrid in Parijs voor Cavani

Het bestuur van Atlético Madrid is vandaag in Parijs om te onderhandelen over Edinson Cavani, volgens Sky Sports. De spits van Paris Saint-Germain is op het tweede plan beland door de komst van Mauro Icardi, waardoor diverse topclubs interesse tonen. De nummer drie van de Primera División kan wel wat stootkracht voorin gebruiken, want na negentien competitieduels staat de teller pas op 22 treffers.

Volledig scherm PARIS, FRANCE - JANUARY 12: Edinson Cavani of PSG during the Ligue 1 match between Paris Saint-Germain (PSG) and AS Monaco (ASM) at Parc des Princes stadium on January 12, 2020 in Paris, France. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images) © Getty Images

Sparta verlengt contract sterkhouder Rayhi

Sparta Rotterdam heeft het contract van Mohamed Rayhi met twee jaar verlengd. De 25-jarige aanvaller heeft bijgetekend tot de zomer van 2022. Rayhi geldt dit seizoen als sterkhouder bij de nummer elf van de eredivisie. Met vijf treffers is hij gedeeld clubtopscorer van de Rotterdammers. Diverse buitenlandse clubs toonden interesse in zijn diensten, maar hij koos voor een langer verblijf op Het Kasteel.

Volledig scherm Mohamed Rayhi. © BSR Agency

FC Dordrecht huurt tweede ADO speler

Na keeper Mike Havekotte verhuurt ADO Den Haag ook Robin Polley aan FC Dordrecht. De 21-jarige rechtsachter hoopt in de eerste divisie vaker aan spelen toe te komen. Bij ADO kwam de zoon van de Ghanese oud-prof Prince Polley slechts vier keer in een officiële wedstrijd in actie. ,,Ik wil meer zelfvertrouwen kweken, plezier hebben en ervaring opdoen”, aldus Polley.

Volledig scherm Robin Polley. © Angelo Blankespoor

De Graafschap presenteert Griekse aanwinst

De Graafschap heeft een nieuwe aanvaller binnen gehaald. De 25-jarige Ioannis Mystakidis komt over van PAOK Saloniki een heeft een contract getekend tot juli 2020. De speler was al mee op trainingskamp in Spanje en heeft nu officieel zijn handtekening gezet nadat alle formaliteiten waren afgerond. De speler speelde de eerste seizoenshelft voor Volos in Griekenland.

Aké niet meer op lijstje Chelsea

Nathan Aké verkast deze winterstop niet naar Chelsea, volgens de Evening Standard. Coach Frank Lampard zou onzeker zijn of de 24-jarige verdediger van Bournemouth het hogere niveau aankan. Aké speelde al in de jeugd bij Chelsea en kwam tot 28 optredens in de hoofdmacht. Chelsea heeft de eerste mogelijkheid tot koop van de Oranje-international, maar die laat het dus schieten.

Volledig scherm Nathan Aké. © Getty Images

FC Groningen blokkeert transfer Memisevic

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen heeft laten weten niet mee te werken aan een winterse transfer van Samir Memisevic. AEK Athene heeft interesse in de 22-jarige linksback, maar de Griekse topclub kan hem door financiële problemen alleen huren. AEK wil ook een optie tot koop bedingen, maar FC Groningen verleent geen medewerking.

Volledig scherm Samir Memisevic. © BSR Agency

Toptalent Den Bosch naar Wolverhampton Wanderers

Volledig scherm Justin Hubner. © FC Den Bosch De 16-jarige Justin Hubner vertrekt van FC Den Bosch naar Wolverhampton Wanderers. De centrumverdediger geldt als het grootste talent van de Bossche jeugdopleiding. Hubner liep afgelopen zomer al stage bij het Italiaanse Bologna, maar verkoos toen om bij FC Den Bosch te blijven. Daar speelde hij het afgelopen halfjaar in de O17 en trainde hij ook al een paar keer mee bij de hoofdmacht. Hubner had ook van FC Den Bosch een aanbieding op zak om bij de club uit zijn geboortestad te blijven, maar hij kiest er nu voor om het avontuur aan te gaan in Engeland. De Wolves betalen een opleidingsvergoeding aan FC Den Bosch. Manager voetbalzaken Bert Ruijsch van FC Den Bosch bevestigt de overgang van de jeugdspeler, maar wil de hoogte van de opleidingsvergoeding niet bekend maken.

LA Galaxy hoopt op Javier Hernández

Luuk de Jong kan bij Sevilla een plekje in de hiërarchie stijgen. Concurrent Javier Hernández staat in de nadrukkelijke belangstelling van LA Galaxy, de club van de Nederlandse technisch directeur Dennis te Kloese. Dat meldt de Los Angeles Times. ‘Chicharito’ zit, net als De Jong, de laatste weken regelmatig op de bank. Sevilla eist negen miljoen euro voor de spits.

Volledig scherm Javier Hernández © Getty Images

Kenneth Vermeer naar Los Angeles

Feyenoord-keeper Kenneth Vermeer verkast naar de Verenigde Staten. Feyenoord heeft besloten om mee te werken aan een overstap naar Los Angeles FC. Ondanks dat Vermeer gelijk enthousiast was had Feyenoord iets meer bedenktijd nodig, maar uiteindelijk is de clubleiding toch overstag gegaan met een overstap van Vermeer naar de MLS. Los Angeles FC wordt na Club Brugge de tweede buitenlandse club van de doelman.

Volledig scherm Kenneth Vermeer. © BSR Agency

Jetro Willems aast op langer verblijf Newcastle United

Jetro Willems heeft in een interview met de Chronicle aangegeven het erg naar zijn zin te hebben bij Newcastle. Vanaf het begin voelt hij zich thuis bij de Engelsen en hierdoor hoopt hij op een langer verblijf bij de nummer 13 van de Premier League. Oud-PSV’er Willems wordt op dit moment gehuurd van Bundesliga-club Eintracht Frankfurt. ,,Ik heb wat dingen gehoord over dat de club al akkoord is met Frankfurt. We zullen zien, het zou mooi zijn‘’, aldus de linksback.

Volledig scherm Jetro Willems. © Getty Images

Arsenal wil toeslaan met huur John Stones

John Stones zou volgens The Sun in de belangstelling staan van Arsenal. De verdediger van Manchester City is dit seizoen bankzitter bij de regerend landskampioen, terwijl hij deze zomer met Engeland op het EK wil spelen. Arsenal-coach Mikel Arteta wil Stones tot het einde van het seizoen huren.

Volledig scherm John Stones. © AP

Real aast op Timo Werner

Real Madrid wil de voorhoede versterken met Timo Werner, meldt Sky Deutschland. De 23-jarige spits van RB Leipzig scoorde dit seizoen al achttien keer in zeventien Bundesliga-duels voor de koploper. Werner staat tot 2023 onder contract in Leipzig.

Volledig scherm Timo Werner. © Jan Woitas/zb/dpa

Noah van Geenen op proef bij Sheffield United

Sheffield United, dit seizoen de revelatie in de Premier League, heeft Spartaan Noah van Geenen een stageperiode aangeboden. Dat meldt The Star, de regionale krant van Sheffield en omgeving. De verdedigende middenvelder uit Amsterdam, die ook als rechtsback uit de voeten kan, kwam ook uit voor jeugdploegen van AFC, Ajax en ADO Den Haag. Van Geenen speelde gisteravond al mee bij de Onder 23 van Sheffield United tegen Burnley.